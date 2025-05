Israele lancia un attacco in Siria dopo l'escalation degli scontri tra drusi L'attacco segna il primo intervento militare di Israele in Siria dopo la caduta di Assad, citando la protezione delle minoranze druse.

HQ Le ultime notizie su Israele e Siria . Israele ha appena confermato di aver condotto un attacco militare vicino a Damasco, prendendo di mira un gruppo estremista accusato di aver attaccato le comunità druse in mezzo alla crescente violenza settaria. Il governo israeliano ha inquadrato l'operazione come un avvertimento e ha ribadito la sua aspettativa che le autorità siriane proteggano i cittadini drusi. I funzionari siriani hanno condannato l'attacco come interferenza straniera e hanno riferito di vittime tra le forze di sicurezza governative. La situazione è degenerata dopo che sono scoppiati scontri mortali tra drusi e sunniti, lasciando decine di morti tra Jaramana e Sahnaya. Per ora, resta da vedere come entrambe le nazioni affronteranno i crescenti disordini. Aleppo, Siria-15 febbraio 2012: bambini che guardano attraverso il finestrino della portiera dell'auto in frantumi. Continua la guerra civile in Siria. Aleppo, la seconda città più grande del paese, è stata pesantemente danneggiata dalla guerra // Shutterstock