Israele ordina l'evacuazione nel nord di Gaza mentre riprendono i colloqui per il cessate il fuoco Le tensioni aumentano nel nord di Gaza mentre Israele espande le sue operazioni militari e Trump chiede una risoluzione immediata.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Mentre le forze israeliane si spingono ulteriormente nel nord di Gaza, l'esercito ha esortato le persone nelle parti settentrionali dell'enclave a evacuare ancora una volta, questa volta verso le zone umanitarie designate nel sud. "Le Forze di Difesa (israeliane) stanno operando con estrema forza in queste aree, e queste operazioni militari si intensificheranno, si intensificheranno e si estenderanno verso ovest fino al centro della città per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche", ha detto l'esercito. L'ultima escalation coincide con i rinnovati sforzi diplomatici guidati da Egitto, Qatar e Stati Uniti per mediare un cessate il fuoco e garantire il rilascio degli ostaggi. "Fate l'accordo a Gaza, riprendete gli ostaggi", ha postato Trump sulla sua piattaforma Truth Social all'inizio di domenica. Gaza City, Striscia di Gaza - 4 marzo 2024: una serie di immagini che catturano la distruzione su larga scala a Gaza City a seguito di intensi attacchi aerei. Edifici crollati, strade piene di macerie e aree urbane diffuse // Shutterstock