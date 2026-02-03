Israele riapre il valico di Rafah di Gaza verso l'Egitto per evacuazioni mediche

HQ

Per la prima volta in quasi due anni, i palestinesi bisognosi di cure mediche urgenti hanno iniziato a lasciare Gaza attraverso il valico di Rafah verso l'Egitto. Le autorità egiziane hanno riferito che circa 150 persone hanno lasciato il territorio lunedì, con circa 50 entrate a Gaza, segnalando un piccolo ma cruciale allentamento dei movimenti dopo che il confine era stato sigillato per oltre 20 mesi.

La riapertura parziale avviene in un contesto di sforzi diplomatici timidi per stabilizzare la regione. I funzionari sanitari di Gaza stimano che circa 20.000 residenti, inclusi bambini e pazienti oncologici, siano in attesa di cure mediche all'estero, mentre migliaia di altri sperano di tornare a casa dopo essere stati sfollati dal conflitto.

I palestinesi sfollati hanno allestito le loro tende accanto al confine egiziano. Sono fuggiti nella città di Rafah, a causa dell'invasione dell'esercito israeliano delle città della Striscia di Gaza, l'8 marzo 2024 // Shutterstock

Tutti i movimenti attraverso Rafah rimane soggetti a rigorosi controlli di sicurezza israelo-egiziani e solo un numero limitato di pazienti può attraversare ogni giorno. La chiusura ha lasciato il sistema sanitario di Gaza sull'orlo del baratro, con ospedali danneggiati o distrutti e medici costretti a lavorare in cliniche improvvisate con risorse minime.

Per le famiglie separate dalla guerra, il valico offre una rara opportunità di riunificazione. Alcuni, come i residenti sfollati fuggiti al Cairo, stanno tornando nonostante la devastazione in patria. Sebbene gli osservatori internazionali accolgano con favore la mossa come un passo avanti per il cessate il fuoco, i bisogni umanitari a Gaza rimangono urgenti e continui...