Israele riprende l'offensiva a Gaza mentre inizia l'ingresso limitato negli aiuti Decine di morti in nuovi attacchi mentre i camion umanitari attendono l'accesso al confine.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi in tutta la Striscia di Gaza, uccidendo almeno 20 persone durante la notte, poche ore dopo aver annunciato che avrebbe permesso l'ingresso di una quantità limitata di aiuti umanitari nell'enclave. Nonostante le promesse di allentare il blocco, nessun convoglio è stato visto entrare in tarda mattinata, aumentando i timori di carestia tra i 2,3 milioni di residenti di Gaza. L'esercito israeliano afferma che le operazioni mirano a smantellare le infrastrutture di Hamas e a recuperare gli ostaggi. I palestinesi ricevono pasti dai volontari nell'area di Mawasi a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 26 aprile 2025 // Shutterstock