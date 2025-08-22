Israele riprenderà i colloqui sul cessate il fuoco a Gaza e sul rilascio degli ostaggi

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato giovedì che i negoziatori torneranno presto ai colloqui volti a porre fine alla guerra di Gaza e ad assicurare il rilascio degli ostaggi, anche se solo a condizioni accettabili per Israele.

"Allo stesso tempo ho dato istruzioni per iniziare negoziati immediati per il rilascio di tutti i nostri ostaggi e la fine della guerra a condizioni accettabili per Israele. Siamo nella fase decisionale", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Le sue osservazioni hanno segnato la prima risposta ufficiale a un piano di cessate il fuoco recentemente accettato da Hamas. Pur segnalando la disponibilità al dialogo, Netanyahu ha anche riaffermato i piani per una spinta militare a Gaza City, con le forze israeliane che si preparano per un'offensiva.

La mossa arriva mentre gli alleati internazionali esortano alla moderazione e i palestinesi continuano a fuggire dall'enclave in un contesto di peggioramento delle condizioni umanitarie. Naturalmente, resta da vedere se i negoziati o l'escalation militare avranno la precedenza, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.