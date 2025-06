Israele segnala un'azione navale contro l'imbarcazione attivista diretta a Gaza che trasporta Greta Thunberg

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . L'esercito israeliano è stato incaricato di impedire a uno yacht di beneficenza che trasportava l'attivista per il clima Greta Thunberg e altri attivisti pro-palestinesi di raggiungere Gaza, ha detto domenica il ministro della Difesa israeliano all'esercito.

Ti potrebbe interessare:



"Ho incaricato l'IDF di agire in modo che i Madleen... non raggiunge Gaza", ha detto Katz in una dichiarazione. "All'antisemita Greta e ai suoi amici propagandisti di Hamas, dico chiaramente: fareste meglio a tornare indietro, perché non raggiungerete Gaza".

La nave, che ha lasciato la Sicilia sotto bandiera britannica, si trova attualmente al largo delle coste egiziane in rotta verso l'enclave assediata, trasportando un modesto carico di aiuti umanitari. I funzionari sostengono che il blocco navale è essenziale per la sicurezza e hanno avvertito l'equipaggio di tornare indietro.