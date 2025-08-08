Israele sta preparando una mossa per prendere il controllo di Gaza City

HQ

Le ultime notizie sul conflitto tra Israele e Gaza . Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato una mossa che vedrà le forze di difesa del paese muoversi e cercare di prendere il controllo di Gaza City.

Secondo Reuters, questa mossa è stata chiarita nelle prime ore di venerdì 8 agosto, quando l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che "l'IDF si preparerà a prendere il controllo di Gaza City fornendo aiuti umanitari alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento".

Questo avviene anche mentre Netanyahu ha anche affermato giovedì di prendere il controllo militare completo della Striscia di Gaza, cosa che sembra essere stata ridimensionata per il momento per concentrarsi prima di tutto su Gaza City.

Come parte di questa mossa, Israele ha delineato cinque passi che intende porre fine alla "guerra", con i passi delineati come segue:



Disarmo di Hamas

Ritorno di tutti gli ostaggi, sia vivi che morti

Smilitarizzazione della Striscia di Gaza

Il controllo militare israeliano sulla Striscia di Gaza

La creazione di un governo alternativo che non sia Hamas o l'Autorità Palestinese



Questo piano ha già suscitato l'opposizione in Israele da parte delle famiglie degli ostaggi e persino dei vertici dell'esercito, che condividono i timori per altre vittime palestinesi innocenti, e persino il rischio di causare ulteriori divisioni su scala globale. I partiti di opposizione nel paese si spingono fino a definire il piano "un disastro" che "porterà solo a molti altri disastri", con BBC News che riferisce che Netanyahu sta attualmente cedendo alle pressioni dei ministri del gabinetto di sicurezza di estrema destra.