Israele uccide una nota giornalista e la sua famiglia, mentre MSF dichiara che Gaza si è trasformata in una fossa comune

Le ultime notizie su Israele e Palestina . In una delle notti più letali delle ultime settimane, gli attacchi aerei israeliani hanno causato la morte di Fatima Hassouna, una rispettata fotoreporter e scrittrice, insieme a diversi membri della sua famiglia a Gaza City.

La sua casa, situata nel quartiere di Al Tuffah, è stata ridotta in macerie, contribuendo a un bilancio delle vittime che continua a salire senza sosta. Oltre 200 giornalisti hanno perso la vita da quando è scoppiato il conflitto, molti in circostanze che suggeriscono un attacco diretto.

Nel frattempo, le autorità israeliane continuano a insistere che non permetteranno agli aiuti umanitari di entrare a Gaza, con l'obiettivo di spingere Hamas alla resa. Il rifiuto ha suscitato preoccupazione internazionale, poiché la carenza critica di cibo, medicine e carburante peggiora di ora in ora.

Medici Senza Frontiere (MSF) ha descritto l'intera striscia come una fossa comune, evidenziando il collasso di tutte le infrastrutture umanitarie rimaste. Per ora, resta da vedere come si svilupperà la situazione a Gaza in mezzo al crescente allarme internazionale.