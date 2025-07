Ivan Rakitić, giocatore croato e leggenda di Siviglia e Barcellona, si ritira dal calcio Anche Ivan Rakitić ha giocato per la squadra croata tra il 2007 e il 2019.

HQ Ivan Rakitić, centrocampista croato che ha trascorso la maggior parte della sua carriera nei club della Liga Siviglia e Barcellona, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico, all'età di 37 anni. Rakitić lo ha annunciato con un video pubblicato su Instagram, leggendo una lettera in cui rende omaggio a ogni squadra con cui ha giocato, sottolineando in particolare i suoi due periodi al Siviglia. "(Al Siviglia) ho vissuto qualcosa di diverso. Mi hai dato molto di più. Mi hai dato una casa. Ho avuto l'onore di essere capitano, di alzare il mio primo titolo europeo. E soprattutto, lì ho incontrato l'amore della mia vita, grazie a te", continua Rakitić (riferendosi al 'calcio' come interlocutore della lettera). "Ho trovato la mia compagna, la madre delle mie figlie. Ho costruito la mia famiglia". Rakitić ha fatto il suo debutto professionale con l'FC Basel dalla Svizzera, dove è nato. È passato al Siviglia nel 2011, dove ha vinto l'Europa League nel 2014. Dopo sei anni all'FC Barcelona, tra il 2014 e il 2020, vincendo il triplete nel 2015, incluso il gol nella finale di Champions League, e quattro scudetti, Rakitić è tornato a Siviglia, dove ha vinto un secondo titolo di Europa League nel 2023. Rakitić ha poi concluso la sua carriera all'HNK Hajduk Split, la sua unica squadra croata, "tornando alle mie radici". Sebbene Ivan Rakitić sia nato a Rheinfelden, in Svizzera, nel 1988, entrambi i suoi genitori erano croati, allora jugoslavi, e hanno scelto di rappresentare la nazionale croata per oltre vent'anni, incluso il secondo posto nella Coppa del Mondo 2018. Shutterstock