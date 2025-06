Jack Black tornerà nel Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 nel ruolo di Constable Dick

HQ

Chiunque abbia giocato di recente a Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 avrà familiarità con il personaggio di Officer Dick, un poliziotto che cercava di fermare qualsiasi divertimento di pattinaggio, vendicandosi degli skater freddi e rilassati che gli avevano fatto un torto in precedenza. Potresti non esserne del tutto consapevole, ma quel personaggio è stato doppiato da Jack Black, e si scopre che tornerà nel prossimo Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Una specie di...

Secondo Variety, Black apparirà nel gioco come il personaggio di Constable Dick, il gemello britannico di Officer Dick, un agente delle forze dell'ordine che odia anche gli skater e non vuole altro che impedire loro di spartirsi il mondo e fare trick nodosi.

Per esteso, il personaggio è noto come Richard Ennvee (cioè il nome molto sul naso di Dick Ennvee ), e il suo retroscena è spiegato come segue:

"Richard Ennvee è stato deriso dagli altri skater e chiamato 'poser'. Sopraffatto dal bisogno di vendetta, Dick giurò di diventare un giorno ciò che quegli skater temevano di più: il lungo braccio della legge!"

Black è stato persino promesso di fare un accento britannico per questo personaggio, quindi aspettatevi qualcosa di stravagante e sciocco nel gioco che arriva praticamente su ogni piattaforma l'11 luglio.