Jack Black vuole recitare in un adattamento di Yakuza

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Jack Black potrebbe essere già al centro di una saga cinematografica di videogiochi, ma sembra che voglia aprire la porta per recitare anche in altre trasposizioni di film. In passato, abbiamo visto Black parlare dell'adattamento di Red Dead Redemption 2, ma se c'è un altro gioco diventato film in cui vuole recitare, sembra essere Yakuza o Like a Dragon.

Parlando con ScreenRant, Black ha detto che non è sicuro che ci sarà un ruolo disponibile per lui, ma se ci sarà sarebbe felice di provarci. "Mi candiderò in quel ring. Non so se ci siano parti per me, come un americano corpulento, ma parlami. Sega, dammi un tintinnaio," disse.

Parlando con il co-protagonista Donald Glover durante l'evento stampa, Black ha anche dichiarato che i due potrebbero avere problemi se parlassero di Sega prima dell'uscita del nuovo film. Non ne siamo del tutto sicuri, ma sappiamo che un adattamento di Like a Dragon è uscito abbastanza di recente, nel 2024. Accolto con recensioni contrastanti, non sembrava offrire l'esperienza che i fan desideravano da una serie live-action di Like a Dragon. Tuttavia, con così tanto amore per i giochi in circolazione, questo non significa che un altro adattamento non possa arrivare un giorno.