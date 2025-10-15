Jack Carlin, quattro volte medaglia olimpica britannica nel ciclismo su pista, si ritira all'età di 28 anni

HQ

Jack Carlin, quattro volte medaglia olimpica nel ciclismo su pista (bronzo e argento a Parigi 2024 e Tokyo 2020), nonché tre volte medaglia d'argento ai Campionati del Mondo, ha annunciato il suo ritiro all'età di 28 anni in una conferenza stampa. Ha detto che non sente che sarebbe ancora in grado di tornare alla sua forma al 100% e mantenerla per altri tre anni fino ai Giochi Olimpici del 2028.

"Guardando indietro alla mia carriera, puoi vincere o perdere le cose per migliaia di secondi, e se non avessi intenzione di dare quel 100%, che non sento di dover dare, non credo che valga la pena farlo. Penso che farei un disservizio a me stesso, alle persone intorno a me e anche alla maglia", ha detto.

Carlin si è infortunato all'anca quando si è schiantato in una gara alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno e da allora non è più tornato. Dice di essere felice della sua carriera, ma si chiede "cos'altro c'è da inseguire quando non ho più il 100% di me stesso da dare?"

"Se dovessi guardarmi indietro e dire a Jack, a 18 anni: 'Ascolta, tra 10 anni te ne andrai con quattro medaglie olimpiche al collo...' Penso che ti avrei morso la mano per questo".

All'età di 14 anni, Carlin si frattura entrambe le caviglie e smette di giocare a calcio. Ha scelto di intraprendere una carriera nel ciclismo su montagna e su strada, ma vedendo com'è il tempo in Scozia (è nato vicino a Glasgow) ha scelto di provare il ciclismo su pista quando è stato inaugurato un velodromo nel 2012.