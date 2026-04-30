Jack Draper uscirà dalla Top 100 ATP dopo il suo ritiro da Roland Garros e Roma

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L'incubo di Jack Draper continua. Ha confermato che non giocherà a Roland Garros a causa degli infortuni, a pallegrare la sua assenza a Madrid questa settimana e a Roma la prossima settimana. "Il mio ginocchio si sta riprendendo e ho ricominciato a colpire palle, ma purtroppo mi è stato consigliato di non giocare a Roland Garros", ha scritto Draper sui social media.

"Per quanto sia devastante perdere un altro Grande Slam, il consiglio è di non affrettarsi a giocare partite da cinque set direttamente sulla terra battuta. Dopo l'infortunio al braccio subito l'anno scorso, ho dovuto limitare il mio allenamento, ma concedendomi tempo per recuperare potrò tornare a essere il giocatore che voglio essere in campo".

Il britannico di 24 anni, che ha raggiunto il massimo in carriera di numero 4 al mondo lo scorso giugno poco dopo aver raggiunto la sua prima finale al Masters 1000 (perdendo a Madrid contro Rune, ma vincendo a Indian Wells contro Ruud), ha subito un infortunio al braccio nel secondo turno degli US Open. Da allora ha tentato di tornare più volte, e ha sorprendentemente sconfitto Novak Djokovic agli ottavi di finale di Indian Wells in una partita combattuta, ma non ha più giocato da quando ha perso al primo turno al Barcelona Open, la sua unica partita in terra battuta nel 2026, ora a causa di un infortunio al ginocchio.

Questo avrà conseguenze devastanti per la sua classifica: attualmente è 28° al mondo ma praticamente fuori dalla top 50 dopo questa settimana a Madrid, dove perde 650 punti, e poi perderà 400 punti nei quarti di finale a Roma lo scorso anno e negli ottavi di finale a Roland Garros, il che significa che probabilmente uscirà dalla top 100.