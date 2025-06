Jack Grealish non sarà nella rosa del Manchester City per la Coppa del Mondo per Club, dice The Telegraph

HQ

Jack Grealish sembra essere molto vicino a lasciare il Manchester City. Come riportato da The Telegraph, l'ala 29enne è stata esclusa dalla rosa del Manchester City per la Coppa del Mondo per club FIFA. Non si recherà negli Stati Uniti per giocare questa competizione, l'ultima possibilità per Guardiola di guadagnare l'argenteria quest'anno.

Da mesi si vocifera che Grealish sia pronto a lasciare il club ed è stato messo da parte per la maggior parte delle partite nelle fasi successive della stagione, saltando anche l'ultima partita di Premier League. È stato nella formazione titolare solo per sette partite in questa stagione, giocando 715 minuti in totale.

Mentre finora Guardiola è rimasto in silenzio, la sua partenza dal club avrebbe senso poiché la sua priorità sembra essere chiamata da Thomas Tuchel per la Coppa del Mondo 2026 del prossimo anno, e per questo ha bisogno di regolarità, qualcosa che sta perdendo ogni anno al City.