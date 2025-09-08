James Corden e Ruth Jones di Gavin e Stacey stanno collaborando per una serie comica su Apple TV+

HQ

Ora che Gavin and Stacey è finito e nei libri, cosa c'è nel futuro dei creatori James Corden e Ruth Jones? Si scopre che un altro progetto comico è in cantiere, poiché la coppia ha firmato un lucroso accordo a sette cifre per portare lo spettacolo a Apple TV+.

Secondo RadioTimes, la coppia lavorerà insieme a una serie comica che alla fine debutterà su Apple TV+. Lo streamer ha battuto concorrenti come Netflix, Prime Video e BBC per assicurarsi i diritti del progetto, che secondo quanto riferito sarà ambientato nel Regno Unito, presenterà un cast britannico stellare e si estenderà su una stagione di 10 episodi.

Si dice che la produzione dello spettacolo inizierà nel 2026 e che la premiere sarà prevista per il 2027.

Volete dare un'occhiata a questa collaborazione Corden-Jones?