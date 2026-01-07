James Gunn dice che Superman è stato il film più difficile che abbia mai fatto

HQ

James Gunn, l'uomo dietro DC Studios e regista del nuovo film Superman, ha ammesso apertamente che il film è stata la sfida più grande di tutta la sua carriera—sì, significativamente più difficile di Guardiani della Galassia, che in molti modi ha plasmato gran parte dell'MCU moderno.

In una nuova intervista, Gunn descrive quanto sia stato difficile realizzare un film su un personaggio che praticamente tutti pensano già di capire. Con i Guardiani poteva sperimentare liberamente—pochissime persone sapevano cosa aspettarsi—ma con Superman, quasi il mondo intero ha aspettative preconcette chiare.

"Con 'Guardiani', stavi costruendo un angolo dell'universo che sembrava completamente diverso da tutto il resto che la Marvel stava facendo all'epoca. Ecco, stavo riorientando qualcosa che tutti pensano già di capire."

"Ognuno al mondo pensa qualcosa di diverso su Superman. Tutti sanno chi è."

Le opinioni sul nuovo Superman continuano a differire, con il tono più classico e umoristico che sembra essere stato ben accolto da alcuni fan. Forse troveranno più gioia nella Supergirl, un po' più cupa, a giudicare dal trailer, quando uscirà più avanti quest'anno.