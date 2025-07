James Gunn è stato pagato 20 volte di più della star David Corenswet per Superman

HQ

Hollywood a volte può essere sconcertante, soprattutto quando si tratta di soldi al giorno d'oggi. In un mondo di budget in aumento, sembra che anche gli stipendi stiano aumentando, soprattutto quando si tratta di grandi registi in franchising.

Secondo un nuovo rapporto di Variety che scava in tutti i dettagli del debutto al botteghino "A-" di Superman, le cifre degli stipendi sono emerse come punto di conversazione. James Gunn è stato pagato 15 milioni di dollari per il suo tempo alla regia, che è 20 volte di più degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan, che hanno guadagnato ciascuno 750.000 dollari per il loro tempo comeSuperman Superman e Lois Lane.

Nicholas Hoult, che interpreta Lex Luthor nel film, se l'è cavata leggermente meglio, guadagnando un giorno di paga di 2 milioni di dollari, ma nessuno se l'è cavata meglio di Gunn, che ha anche uno stipendio a sette cifre come massimo dirigente della DC.

Cosa ne pensi di questo stipendio? Troppo per un regista o la giusta cifra per una responsabilità così grande?