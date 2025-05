James Gunn ha un aggiornamento "incoraggiante" su Wonder Woman nel DCU

HQ

Mentre l'attenzione in questo momento è su Superman, e presto sarà su Peacemaker e Supergirl per il DCU di James Gunn, ovviamente molti altri eroi faranno presto il loro debutto in questo universo rinnovato. Con tutto collegato, i fan non vedono l'ora di presentare grandi nomi come Aquaman, The Flash e Wonder Woman.

A quanto pare James Gunn ha una notizia "incoraggiante" da condividere, come ha scritto su Threads, ma non può rivelarla in questo momento. Questo è tutto ciò che aveva da dire sulla questione di recente, rispondendo a una domanda dei fan sotto il nuovo trailer di Superman.

Come accennato, è probabile che Gunn non voglia condividere notizie su un altro grande nome della DC perché l'obiettivo in questo momento è quello di far uscire Superman allo scoperto. Una volta che avremo il nostro grande calcio d'inizio per questo nuovo DCU, è probabile che sentiremo sempre di più parlare degli altri film e personaggi in arrivo al suo interno.