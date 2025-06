James Gunn lancia una scena imbarazzante Superman dopo il crollo di Internet

HQ

C'è stata una reazione un po' contrastante al trailer del nuovo Superman, ma la maggior parte delle persone sembra ancora sinceramente curiosa e felice della versione più tradizionale dell'Uomo d'Acciaio, piuttosto che la versione ultra-seria dell'eroe che ci è stato servito in Man of Steel.

Tuttavia, un'inquadratura in particolare non è andata molto bene: una clip in cui Corenswet sorvola un paesaggio innevato con il viso rivolto verso la telecamera. Internet si è quasi bagnato dal ridere, perché, siamo onesti, sembrava assolutamente ridicolo.

Gunn, d'altra parte, ha spiegato che la scena è stata creata utilizzando filmati di droni con Corenswet in primo piano:

"La parte di lui che volava, era una fotografia del suo viso e di lui che volava. Era la fotografia di un drone che volava davanti a uno sfondo reale. Quindi tutti i pezzi erano reali, ma è stato incorporato in un modo un po' funky".

Dopo il contraccolpo online, Gunn ha ammesso che la scena era fuori posto, quindi ora è stata tagliata e non sarà nella versione finale del film che arriverà nei cinema l'11 luglio.

Cosa ne pensi della decisione di Gunn: scelta giusta o errore?