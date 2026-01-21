James Gunn rilascia Superman script

HQ

Superman è uscito solo lo scorso luglio, eppure il calcio d'inizio ufficiale di James Gunn nel DCU è ora visibile in un formato completamente diverso. Il nuovo co-responsabile del DCU ha rivelato la sceneggiatura che ha scritto per la nostra prima uscita con il Superman di David Corenswet.

Questo ci dice qualcosa sul futuro dell'Universo DC? Ci dai qualche spunto sul sequel di Man of Tomorrow di Superman ? No e no. Tuttavia, poter leggere l'intero copione di 133 pagine dà ai fan l'opportunità di vedere come il prodotto finale differisca da quello che Gunn aveva inizialmente sulla pagina.

È anche interessante per sceneggiatori e registi emergenti, che vogliono vedere come un film di supereroi ad alto budget come Superman possa prendere vita senza tutta l'azione CGI e il spandex. Gunn come sceneggiatore/regista di questo progetto significa che la sua influenza è probabilmente più forte di quella di chi ha appena scritto la sceneggiatura, ma è comunque interessante notare le differenze quando emergono.