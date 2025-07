James Gunn ringrazia i fan dopo che Superman ha superato le aspettative

HQ

Dopo un epico weekend di premiere in cui il nuovo Superman ha guadagnato quasi 220 milioni di dollari a livello globale, più del doppio di quanto originariamente previsto, James Gunn ringrazia ora tutti i fan.

Il film, con un budget di 225 milioni di dollari, ha superato le aspettative finanziarie ed è visto come un forte trampolino di lancio per il DCU, facendo ben sperare per progetti futuri come Supergirl, Clayface e altri personaggi sotto la guida di Gunn e Peter Safran. Gunn ha anche tracciato parallelismi traSuperman e le storie di immigrazione, sottolineando un forte messaggio sulla gentilezza umana, qualcosa di cui crede che il mondo abbia un disperato bisogno.

Nonostante gli elogi, il film ha anche suscitato alcune critiche. L'ex attoreSuperman Dean Cain ha messo in discussione gli elementi politici del film, ma Gunn è rimasto fermo, sostenendo i temi che ha scelto di esplorare.