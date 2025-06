James Gunn rivela di aver "appena ucciso" un progetto DCU

HQ

Ci sono un sacco di progetti in varie fasi di sviluppo per il DCU di James Gunn e Peter Safran in questo momento. Abbiamo Superman, che uscirà il mese prossimo, Supergirl, che uscirà l'anno prossimo, Lanterne, Clayface, un film di Wonder Woman, e molto altro ancora.

Tuttavia, non tutto ciò che viene proposto ce la fa. Parlando con Rolling Stone, James Gunn ha confermato che di recente il team ha appena eliminato un progetto per il DCU a causa della sua mancanza di sceneggiatura.

"Abbiamo appena ucciso un progetto. Tutti volevano fare il film. Era il via libera, pronto a partire", ha detto. "La sceneggiatura non era pronta. E non potevo fare un film in cui la sceneggiatura non era buona. E siamo stati davvero fortunati finora, perché la sceneggiatura di Supergirl era così fottutamente buona fin dall'inizio. Poi sono arrivate le Lanterne, e la sceneggiatura era così fottutamente buona. Clayface, stessa cosa. Così fottutamente buono".

Sappiamo che il film di Luca Guadagnino Sgt. Rock è stato cancellato, ma ciò è dovuto a conflitti di programmazione piuttosto che a una sceneggiatura scadente, quindi è probabile che questo sia un altro progetto. Qualunque cosa si riferisca Gunn, è chiaro che all'epoca non ne era del tutto soddisfatto, e con la lista di uscite DCU in arrivo, forse non è una cattiva idea lasciarne alcune sul pavimento della sala di montaggio.