James McAvoy non pensa che nemmeno l'intelligenza artificiale sarà in grado di sostituire Hugh Jackman nei panni di Wolverine

I prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars saranno il lancio corretto dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Molti mutanti esistono già nell'MCU, ma laX-Men più ampia famiglia non fa ancora parte dell'universo principale, anche se presto lo saranno. Tuttavia, va anche detto che non dovremmo affezionarci troppo ai mutanti nei due film pianificati Avengers, poiché Marvel presumibilmente intende riformulare molti come parte del suo aggiornamento MCU dopo gli eventi di Secret Wars.

Parlando di questo con Entertainment Weekly a New York Comic Con, James McAvoy, noto per aver interpretato Professor X in diversi X-Men film, ha dichiarato che pensa che l'idea dei recast sia eccitante, ma che non vede nemmeno Hugh Jackman come una vittima di questo.

"Guarda, sono entusiasta di vedere cosa succederà dopo. Ero un fan prima di essere un dipendente e lo sarò di nuovo! Vuoi che sia... Non vedo l'ora che sia... Oh no, avrebbe suonato male. Metterà molta pressione sulle persone".

Aggiunge sul fronte Jackman: "Stavo per dire, tra 10 anni – probabilmente saranno tra 10 minuti – quando l'intelligenza artificiale avrà preso il sopravvento e avrà interpretato tutti i ruoli, e non ci saranno più attori, continuerà a interpretare Wolverine. Anche l'intelligenza artificiale dirà: 'No, ce l'ha fatta! No!" "

McAvoy ha anche discusso del fatto che pensava che Colman Domingo sarebbe stato un interessante recasting di Professor X, definendo l'idea "sorprendente".