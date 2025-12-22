James Ransone muore a 46 anni

HQ

James Ransone, l'attore americano noto soprattutto per aver interpretato Chester "Ziggy" Sobotka in The Wire di HBO, è morto a Los Angeles all'età di 46 anni, secondo il medico legale della città, che ha dichiarato di essere morto per suicidio.

The Wire, Generation Kill e It: Capitolo Due

Ransone è apparso nella seconda stagione di The Wire e successivamente ha recitato in un'altra serie di David Simon, Generation Kill, nel ruolo del caporale dei Marines Josh Ray Person.

Tra i suoi crediti cinematografici figurano It: Chapter Two, dove interpretò Eddie Kaspbrak, oltre a collaborazioni con registi come Spike Lee, Larry Clark e Sean Baker.

Mi dispiace di non essere stato lì per te, fratello. Mi mancherai tantissimo

Tributi arrivarono da colleghi e fan. L'attore Wendell Pierce, che ha lavorato con Ransone in The Wire e Treme, ha scritto: "Mi dispiace di non essere stato lì per te, fratello." Baker disse: "Mi mancherai tantissimo."

Nato a Baltimora nel 1979, Ransone ha parlato apertamente negli ultimi anni degli abusi sessuali infantili e delle successive lotte con la dipendenza. Gli sopravvivono la moglie, Jamie McPhee, e i loro due figli piccoli.