James Wan tocca ciò che rende Mortal Kombat 2 rilevante per tutti gli spettatori: Il mondo e i personaggi "sono così ricchi e così pieni di vita ed energia"

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Tutti gli appassionati di videogiochi conoscono benissimo la serie Mortal Kombat, poiché negli ultimi trent'anni la saga dei combattimenti ha offerto innumerevoli ore di intrattenimento. Ma dato che Mortal Kombat sta di nuovo conquistando Hollywood con una nuova traslazione, non c'è dubbio che molti fan stanno vivendo per la prima volta l'universo più ampio.

Con Mortal Kombat 2 - che è previsto per la prima uscita nelle sale dall'8 maggio - pronto a portare la narrazione stabilita nel primo film del 2021 a nuovi traguardi, potresti essere curioso di sapere cosa continua a rendere la serie di picchiaduro così popolare e come riesca a superare senza sforzo le prove del tempo?

Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con membri del cast e figure creative chiave di questo film successivo, incluso il produttore straordinario James Wan, che ha parlato di come il carisma dei personaggi e la costruzione del mondo siano stati fondamentali in questo sforzo.

"Beh, penso che il mondo reale e i personaggi stessi siano così ricchi e pieni di vita ed energia, e portano tanta gioia a chi li vive. È un mondo da fumetti, ma ovviamente non è nato da un fumetto, e penso che quella qualità più grande della vita... Sono tutti personaggi così emozionanti e interessanti e penso davvero che poter convivere con loro in questo mondo sia ciò che rende tutto eccitante. Hai iniziato giocando ai giochi e questo è sopravvissuto. Il franchise ha fatto un ottimo lavoro nel mantenere viva la proprietà intellettuale attraverso i fumetti, attraverso molti altri mezzi nel corso degli anni, ed è per questo che oggi, anche per chi non ha mai giocato ai giochi, lo conosce ancora così bene. Penso davvero che lo studio e tutti abbiano fatto un ottimo lavoro a mantenere viva la proprietà intellettuale."

Per saperne di più su Mortal Kombat 2, abbiamo recentemente appreso di più sulle Easter egg del progetto e su come il film renda omaggio alle tante prelibatezze stravaganti offerte da NetherRealm nel corso degli anni.