Jane Goodall muore a 91 anni

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Jane Goodall è morta in California all'età di 91 anni, lasciando un'eredità che ha trasformato sia la scienza che l'attivismo ambientale. Dai suoi primi giorni in Africa a studiare gli scimpanzé ai suoi ultimi anni a sostegno dell'azione per il clima, ha colmato il divario tra ricerca e consapevolezza globale. Le sue osservazioni rivoluzionarie hanno rivelato che gli scimpanzé usano strumenti, formano legami sociali complessi e condividono tratti un tempo ritenuti unicamente umani. Oltre alla scienza, ha ispirato generazioni attraverso il suo istituto e i suoi programmi educativi, esortando le comunità di tutto il mondo a salvaguardare la natura. Riposa in pace, Jane Goodall.