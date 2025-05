Jannik Sinner esaltato al suo ritorno, potrebbe affrontare Alcaraz e Zverev nella finale di Roma

HQ

Dopo aver scontato la sua squalifica di tre mesi, Jannik Sinner è tornato sui campi da tennis. E il destino ha voluto che il suo grande ritorno sarebbe stato nel suo paese d'origine, per gli Internazionali BNL d'Italia, o Open d'Italia, ATP Masters 1000 e WTA 1000 sulla terra battuta a Roma, l'ultimo torneo prima del Roland Garros alla fine del mese.

Gli Internazionali d'Italia hanno iniziato le qualificazioni lo scorso lunedì 5 maggio e dureranno fino a domenica 18 maggio. Il sorteggio è avvenuto lunedì e Sinner dovrebbe fare il suo debutto venerdì 9 maggio, agli ottavi di finale, contro Mariano Navone o la wild card Federico Cina.

Le speranze sono alte per il numero 1 del mondo che, tenendo conto dei tre mesi di assenza, non perde una partita dell'ATP Tour da oltre 200 giorni, nell'ottobre 2024. Il 23enne italiano ha giocato l'ultima finale degli Australian Open, battendo Alexander Zverev 6-3, 7-6, 6-3 a gennaio, prima di fare un accordo con la WADA, l'Agenzia mondiale antidoping, e accettare una controversa squalifica di 3 mesi, a rischio di una sanzione molto più grande, a causa della sua positività al Clostebol l'anno scorso.

Naturalmente, gli appassionati di tennis italiani hanno atteso con impazienza il suo ritorno sul campo da tennis, e ha ricevuto questa ovazione quando è apparso sul campo in terra battuta lunedì.

Sinner non ha mai vinto Internazionali d'Italia. Il campione in carica Alexander Zverev potrebbe affrontare Carlos Alcaraz in semifinale, e l'unico modo in cui Alcaraz o Zverev potrebbero incontrarsi in questo torneo è in finale. L'ultimo vincitore del circuito, Casper Ruud a Madrid, potrebbe affrontare Sinner nei quarti di finale. Novak Djokovic non parteciperà a Roma e risparmierà le forze per gli Open di Francia.