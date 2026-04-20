Jannik Sinner punta a un storico quinto titolo Masters 1.000 come testa di serie numero uno a Madrid

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Jannik Sinner è il primo seed al Madrid Open e punterà a un quinto titolo consecutivo nel Masters 1.000 (dopo Parigi nel 2025, e Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nel 2026), cosa che nessun altro tennista ha raggiunto. E senza Carlos Alcaraz né Novak Djokovic, ha una strada più chiara verso il titolo, oltre a una possibilità di consolidarsi ulteriormente in cima al ranking ATP, beneficiando dell'infortunio al polso di Alcaraz.

Il sorteggio per il torneo maschile al Masters 1.000 si è tenuto lunedì, e Sinner è destinato a affrontare un qualificato al secondo turno, e potrebbe affrontare Gabriel Diallo al terzo turno, che ha raggiunto i quarti di finale lo scorso anno.

Alex de Miñaur sarebbe il primo giocatore tra i primi 10 a comparire sulla strada di Sinner, nei quarti di finale, anche se ci sono altri due rivali di grande abilità nella sua parte del tabellone: Joao Fonseca e la stella spagnola nascente Rafael Jódar, che ha vinto il titolo della Marrakech 250 e ha raggiunto le semifinali al Barcelona Open la scorsa settimana.

Se Sinner raggiunge le semifinali, i potenziali avversari includono Ben Shelton, che ha appena sollevato il trofeo al Munich Open, Lorenzo Musetti e Arthur Fils (che ha sollevato il titolo a Barcellona). La seconda testa di serie a Madrid e potenziale finalista è il numero 3 al mondo Alexander Zverev, eliminato da Flavio Cobolli in semifinale a Monaco.

Pensi che Jannik Sinner conquisterà il Madrid Open la prossima settimana? Debutterà venerdì 24 aprile e la finale è prevista per domenica 3 maggio. Il suo miglior risultato di sempre a Madrid è stato i quarti di finale nel 2024.