Jannik Sinner sconfigge l'infortunato Auger-Aliassime nel match di apertura delle ATP Finals

Jannik Sinner mantiene vive le sue possibilità di mantenere il titolo di numero 1 del mondo prima della fine dell'anno, sconfiggendo Félix Auger-Aliassime nel loro primo match alle ATP Finals. L'italiano, attualmente numero 2 del mondo come sono stati detratti i punti dell'anno scorso, deve vincere ogni singola partita e sperare che Alcaraz non vinca più di tre partite (lo spagnolo ne ha già vinta una).

Auger-Aliassime, che ha lottato duramente nel primo set, ha subito un infortunio alla gamba e ha chiesto un timeout medico tra i set, e ha richiesto ulteriori attenzioni mentre ha perso 6-1 il secondo set. Sinner si è lamentato della situazione: "Spero che non sia nulla di troppo grave. Gli auguro ovviamente una guarigione molto rapida e spero che torni al 100% fisicamente", e ha detto che è stata una partita molto dura fino al 6-5, ha giocato un tennis aggressivo e ha servito bene.

Auger-Aliassime, tuttavia, ha detto che l'infortunio non è grave e non è preoccupato. Semplicemente... era migliore: "Devi dare credito quando il ragazzo è semplicemente migliore di te. Oggi è stato più bravo di me. Mi preparerò per il prossimo."

Auger-Aliassime cercherà poi di rimanere al turno successivo sconfiggendo Ben Shelton mercoledì e Alexander Zverev venerdì. Prima di allora, l'ordine per le partite di martedì era stato confermato, con Carlos Alcaraz contro Taylor Fritz alle 14:00 CET e Lorenzo Musetti contro Alex de Miñaur alle 20:30 CET.