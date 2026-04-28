Jannik Sinner si lamenta dei calendari al Madrid Open: "Due partite che iniziano alle 20:00 sono troppo tardi"

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Jannik Sinner ha battuto Cameron Norrie 6-2, 7-5 nel loro primo incontro e si è qualificato per i quarti di finale del Madrid Open, dove dovrà affrontare Vit Kopriva o Rafael Jódar mercoledì. L'italiano sarà il numero 1 del mondo per molto tempo grazie all'assenza di Carlos Alcaraz per infortunio, e punta a vincere il suo primo Masters 1.000 a Madrid, un torneo che non ha mai superato i quarti di finale.

L'italiano, tuttavia, ha criticato l'organizzazione del torneo Masters 1.000, poiché era previsto che giocasse due partite consecutive a partire dalle 20:00 CEST, 19:00 BST, il che è troppo: "Penso che dobbiamo fare qualche aggiustamento al programma diurno. Due partite che iniziano alle 20:00 sono troppo tardi.

"So che c'è un giorno di mezzo, ma è ancora molto tardi", spiegò Sinner. "Finisci all'1:30 di notte e devi mangiare, farti curare. È molto tardi. Eppure, cerchiamo di adattare i nostri corpi e le nostre menti; da parte mia, oggi è stata una buona prestazione", ha detto, parlando martedì dopo aver battuto Norrie, in un incontro iniziato alle 11:00. "È insolito per me; Non ricordo l'ultima volta che ho giocato alle 23:00. Ma non mi importa che ora sia; Cerco di fare del mio meglio."