Jason Momoa apparirà nell'adattamento cinematografico di Helldivers prodotto dalla Sony

Durante il press tour di A Minecraft Movie, l'attore Jason Momoa ha chiarito di non essere un grande fan dei videogiochi, sottolineando che non gli piace lasciare che i suoi figli esplorino il mezzo dell'intrattenimento. Questo non gli ha impedito di farlo...

L'attore, che è recentemente apparso in A Minecraft Movie (e potrebbe apparire nel sequel?) e presto assumerà i compiti di Blanka nel film Street Fighter, ha ora firmato un altro adattamento videoludico. Questa volta, è l'adattamento Sony Pictures di Helldivers di Arrowhead Game Studios.

Con la prima al cinema prevista per il 10 novembre 2027, Deadline riporta che Momoa sarà protagonista del film diretto dal veterano di Fast and Furious Justin Lin. Non ci sono ancora notizie sui dettagli della trama del film, ma chiunque abbia giocato a Helldivers o Helldivers II, o anche solo si sia immerso nel mondo di Starship Troopers, probabilmente avrà una buona idea di cosa aspettarsi.

Sei entusiasta per il film Helldivers?