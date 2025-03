JD Vance adotta una linea dura in Groenlandia, critica la Danimarca

HQ

Le ultime notizie sulla Groenlandia . Durante la sua visita alla base militare degli Stati Uniti a Pituffik, in Groenlandia, venerdì, il vicepresidente JD Vance ha concentrato le sue energie nel criticare la Danimarca per non aver protetto adeguatamente il territorio artico.

La posizione di Vance era incentrata sul sostenere che la Groenlandia deve affrontare una crescente pressione geopolitica da parte di Russia e Cina e ha suggerito che una partnership più stretta con gli Stati Uniti potrebbe migliorare sia la sicurezza che le prospettive economiche.

"La Danimarca non ha tenuto il passo e non ha dedicato le risorse necessarie per mantenere questa base, per mantenere le nostre truppe e, a mio avviso, per mantenere il popolo della Groenlandia al sicuro da molte incursioni molto aggressive dalla Russia, dalla Cina e da altre nazioni".

"Penso che loro (la Groenlandia) alla fine collaboreranno con gli Stati Uniti", ha aggiunto Vance in seguito. "Possiamo renderli molto più sicuri. Potremmo fare molta più protezione. E penso che se la caverebbero molto meglio anche economicamente".

Tuttavia, la leadership della Danimarca e della Groenlandia ha respinto, definendo le osservazioni irrispettose e riaffermando i legami della Groenlandia con la Danimarca. Nel frattempo, mentre Vance torna dalla sua visita, si è già rivolto ai social media per condividere la sua ultima dichiarazione.