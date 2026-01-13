JD Vance parteciperà ai colloqui USA-Danimarca-Groenlandia

HQ

Il vicepresidente statunitense JD Vance parteciperà ai colloqui tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti sul futuro della Groenlandia, ha dichiarato lunedì il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen. Secondo The Guardian, Vance ha chiesto di partecipare all'incontro e lo ospiterà alla Casa Bianca insieme al Segretario di Stato statunitense Marco Rubio.

I colloqui sono stati richiesti da Danimarca e Groenlandia dopo una serie di commenti sempre più decisi da parte di alti funzionari statunitensi, incluso il presidente Donald Trump, sulle ambizioni di Washington di esercitare un maggiore controllo sul territorio artico. Rasmussen ha detto che l'incontro era inteso a permettere a tutte le parti di discutere gli sviluppi di persona e ad alleviare il crescente disagio diplomatico.

La Groenlandia, un territorio danese autonomo, è da tempo di interesse strategico per gli Stati Uniti a causa della sua posizione e delle sue risorse, ma la rinnovata retorica statunitense ha sollevato preoccupazioni a Copenaghen e Nuuk riguardo alla sovranità e alla sicurezza.

Separatamente, il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha dichiarato che incontrerà il Segretario Generale della NATO Mark Rutte lunedì per discutere della sicurezza nell'Artico e nei dintorni. Parteciperà anche il Ministro degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt, sottolineando l'importanza crescente della regione nella pianificazione transatlantica e delle alleanze.