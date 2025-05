JD Vance scatena una reazione negativa con la battuta sulla deportazione della Coppa del Mondo

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Martedì, durante l'annuncio di una task force della Coppa del Mondo, JD Vance ha suscitato reazioni negative scherzando sul fatto che i turisti che visitano gli Stati Uniti per il torneo del 2026 rischierebbero l'espulsione se fossero rimasti oltre il limite del tempo.

I suoi commenti, fatti durante la presentazione di Andrew Giuliani come leader della task force, sono stati ampiamente visti come un indebolimento degli sforzi per promuovere i viaggi e l'entusiasmo per l'evento. Resta da vedere come questo influenzerà i preparativi. Nel frattempo, puoi leggere alcune reazioni qui sotto.