JD Vance sottolinea il non intervento tra le tensioni tra India e Pakistan

Le ultime notizie su India e Pakistan . Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato giovedì che, sebbene gli Stati Uniti sostengano gli sforzi per la de-escalation tra India e Pakistan, non interverranno nelle loro tensioni in corso.

Vance ha sottolineato che, nonostante la gravità della situazione, gli Stati Uniti non hanno alcun controllo sui vicini dotati di armi nucleari e non saranno coinvolti in una potenziale guerra. Washington, tuttavia, si è impegnata in colloqui diplomatici con entrambe le parti, esortando alla moderazione e al dialogo.