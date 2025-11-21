Jeep presenta il nuovo e completamente elettrico Recon SUV 2026

HQ

Jeep ha presentato la prossima versione del modello Recon, poiché l'edizione 2026 dell'auto è stata presentata al mondo. Si tratta di un SUV completamente elettrico progettato per affrontare diversi tipi di terreno, con un potente set di motori in grado di erogere fino a 650 cavalli.

Il comunicato stampa per la presentazione dell'auto afferma che la 2026 Jeep Recon sarà in grado di raggiungere 0-60 mph in appena 3,6 secondi, il tutto mantenendo un'autonomia di 250 miglia o 402 km. Offrirà cinque modalità di guida diverse per affrontare terreni unici, porta rimovibili, un interno spazioso con materiali fatti a mano e oltre 170 dispositivi di sicurezza per proteggere guidatore e passeggeri.

Per quanto riguarda i piani di lancio e produzione, Jeep promette che l'auto entrerà in produzione su larga scala all'inizio del 2026, prima di debuttare originariamente negli Stati Uniti e in Canada poco dopo. È prevista un'espansione globale nel quarto trimestre dell'anno. Non ci sono ancora notizie sul prezzo del modello, ma probabilmente dovremmo aspettarci di sentirlo più vicino al lancio a metà 2026.