Jenni Hermoso è stanca della "falsità" dopo essere stata nuovamente esclusa dalla nazionale spagnola

Montse Tomé, allenatore della nazionale spagnola di calcio femminile, ha annunciato ieri la convocazione della squadra per la prossima fase della Nations League, con due assenze degne di nota per affrontare Belgio e Inghilterra: Misa Rodríguez e, soprattutto, Jennifer Hermoso. I due internazionali e campioni del mondo non giocano per la nazionale da molto tempo e sembra che questo sarà prolungato per un'altra finestra.

A questa notizia sono seguite alcune dichiarazioni di Tomé che non sono andate giù bene: "Non c'è nessuna porta chiusa a nessun giocatore, penso che lo abbiamo dimostrato. Sia Misa che Jenni sono state con me e sono in squadra. Diamo valore alle prestazioni all'interno di ciò di cui abbiamo bisogno".

Jenni Hermoso, tuttavia, ha risposto rapidamente, suggerendo che ci sono secondi fini dietro la sua assenza. In un post su X si legge: "Stanco di sentire il mio nome in mezzo a tante falsità.

Dire le cose in anticipo e come sono realmente non dovrebbe costare così tanto. Non c'è bisogno di menare il can per l'aia quando si può essere diretti.

Potrebbe essere che il capocannoniere nella storia di La Roja non piaccia a Montse Tomé per le sue idee tattiche o per le sue prestazioni decrescenti (ha 35 anni e gioca in Messico), ma potrebbe anche essere visto come una punizione per l'ex giocatore del Barça a causa dell'affare Luis Rubiales, dove Tomé non ha mai evitato di parlare dell'ex allenatore del calcio spagnolo, che ha baciato Hermoso senza consenso dopo la vittoria della Coppa del Mondo nel 2023.

Vedremo se tornerà con la nazionale nelle prossime partite.