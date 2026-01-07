Jennifer Hale non ha "idea" se il Comandante Shepard tornerà nel prossimo gioco di Mass Effect

HQ

Non sappiamo molto sul prossimo capitolo della saga Mass Effect, se non che BioWare ci sta lavorando duramente da tempo e che molto probabilmente sarà un gioco decisivo per lo studio a causa di una serie di fallimenti che si sono estenduti per Dragon Age: The Veilguard, Anthem, e Mass Effect: Andromeda.

Si scopre che anche uno dei pezzi più iconici del puzzle Mass Effect è al momento all'oscuro, dato che, parlando nel podcast Behind the Voice, Jennifer Hale (la voce della donna Commander Shepard ) è apparsa per parlare della serie di fantascienza e di come non sia chiara i piani per il prossimo Mass Effect.

Hale ha spiegato: "Non ne ho idea. Questo è quello che dico ai fan: se volete che Shepard sia nella prossima partita, per favore mandategli una mail e dille, perché magari risponderanno a questo."

Se Commander Shepard non tornerà nel prossimo capitolo della serie, non sarebbe la prima volta che un gioco Mass Effect ha un protagonista diverso, ma sicuramente un BioWare disperato di vincere vorrebbe riportare un beniamino dei fan per dargli una possibilità maggiore, No?