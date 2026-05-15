Jensen Huang ha ignorato la politica e ha fatto un tour gastronomico virale a Pechino

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Sicuramente nessuno si è perso il vertice che si è svolto negli ultimi giorni tra Cina e Stati Uniti e i rispettivi leader. La delegazione statunitense includeva anche diversi dirigenti aziendali, tra cui il CEO di Nvidia Jensen Huang. Tuttavia, diversi media riportano che il spesso popolare CEO non sembrava particolarmente interessato alla politica, ma è invece diventato virale per aver colto l'opportunità di godersi ciò che Pechino aveva da offrire.

CNN ha raccolto diversi dei video più virali che mostrano Huang che cammina per la città e assaggia diversi piatti, dove si è anche preso il tempo di scattare foto con le persone e chiacchierare con loro. CNN osserva che questo comportamento è tipico di Huang, che ha già fatto cose simili in passato. Scopri la sua esperienza nella cultura gastronomica cinese nel post qui sotto.

Data la natura della cucina cinese, sospettiamo che pochi lo biasimeranno.