Jeremey Clarkson si riunisce con un co-protagonista di The Grand Tour e ottiene un nuovo aiutante in Clarkson's Farm: Stagione 4

Prime Video ha riscontrato un immenso successo con la sua docuserie Clarkson's Farm, uno spettacolo che ci porta nella campagna britannica per trascorrere del tempo con l'ex Top Gear e The Grand Tour conduttore Jeremy Clarkson al suo Diddly Squat Farm. Poiché la piattaforma di streaming è in genere piuttosto silenziosa nel condividere ulteriori informazioni sullo spettacolo (probabilmente per prendere le distanze da qualsiasi controversia in cui Clarkson venga coinvolto...), potrebbe sorprenderti sapere che una quarta stagione è quasi arrivata, con l'arrivo previsto già questo mese.

Lo show tornerà il Prime Video dal 23 maggio, quando i primi quattro episodi della serie faranno il loro arrivo. Dopodiché, una settimana dopo, il 30 maggio, arriveranno i prossimi due episodi, tutti prima della settimana successiva, il 6 giugno vedranno uscire gli ultimi due episodi della stagione.

Questa serie di episodi vedrà Clarkson assumere un nuovo aiuto in giro per la fattoria, il tutto mentre Kaleb ha il suo tempo dedicato altrove. La grande novità questa volta sarà la creazione di un pub sul terreno della fattoria, e a quanto pare questo attirerà l'attenzione di alcuni vecchi amici, dato che Richard Hammond fa la sua comparsa sia in forma umana che suina.

Dai un'occhiata al trailer del prossimo lotto di episodi qui sotto.