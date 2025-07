Jeremy Renner si sta "preparando" Hawkeye Stagione 2

Jeremy Renner sta cercando di fare il suo ritorno nel MCU e, si spera, di ottenere una seconda stagione di Hawkeye. Dopo essere stato via per un po' a causa di un incidente con uno spazzaneve che ha quasi causato la morte dell'attore nel 2023, Renner sta ripristinando il suo corpo per diventare ancora una volta l'arciere preferito del MCU.

"Sono sempre felice di essere in quel mondo, amico", ha detto a Empire. "Amo tutti quei ragazzi, amo il personaggio... Sono sicuro che finiremo per fare [Hawkeye ] Stagione 2, e fare altre cose. E sono felice di farlo".

"Il mio corpo si sta preparando per una cosa del genere. Non so se qualcuno vuole vedermi in calzamaglia, ma il mio corpo starà bene con i collant", ha continuato, aggiungendo che può già fare di nuovo la mossa caratteristica di Hawkeye, dove salta in aria, si contorce e spara e freccia.

C'è un nuovo film dei Vendicatori in arrivo, ma Renner non ha commentato se sarà coinvolto in Doomsday. A quanto pare, però, Hawkeye sta ancora cercando di riprendersi un posto nel MCU.