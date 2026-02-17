Jesse Jackson, icona dei diritti civili e due volte candidato presidenziale, muore a 84 anni

HQ

Il reverendo Jesse Jackson, influente leader statunitense per i diritti civili e due volte candidato democratico alla presidenza, è morto all'età di 84 anni, ha annunciato la sua famiglia. Ministro battista eloquente e attivista di lunga data, Jackson salì alla ribalta durante il movimento per i diritti civili degli anni '60 come stretto collaboratore di Martin Luther King Jr..

Jackson cercò la nomination presidenziale democratica nel 1984 e 1988, conducendo campagne rivoluzionarie che mobilitarono elettori neri e coalizioni progressiste, anche se non ottenne mai la nomination. Decenni dopo, il connazionale di Chicago Barack Obama sarebbe diventato il primo presidente nero degli Stati Uniti. Jackson fondò anche Operation PUSH e la National Rainbow Coalition, poi fusa come Rainbow/PUSH Coalition, che promuovevano la giustizia razziale, l'empowerment economico e l'uguaglianza sociale.

Jesse Jackson // Shutterstock

Oltre alla politica elettorale, Jackson ebbe un ruolo diplomatico nell'ottenere il rilascio degli americani detenuti all'estero e servì come inviato speciale per l'Africa sotto il presidente Bill Clinton. Ricevette la Medaglia Presidenziale della Libertà nel 2000 per i suoi contributi ai diritti civili e al servizio pubblico.

Diagnosticata con il morbo di Parkinson nel 2017, Jackson è rimasto attiva in cause di giustizia sociale, incluse le proteste contro la brutalità della polizia nel 2020. La sua famiglia lo descrisse come un "leader servitore" devoto non solo alla sua famiglia ma anche a "gli oppressi, i senza voce e gli ignorati" in tutto il mondo.