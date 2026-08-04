Jessica Henwick "sarebbe entusiasta di tornare" nel ruolo di Colleen Wing della Marvel

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Considerando che la serie Daredevil: Born Again sta essenzialmente riunendo i Difensori dell'universo della serie Marvel di Netflix, con il personaggio protagonista di Charlie Cox affiancato da Jessica Jones di Krysten Ritter e presto da Luke Cage di Mike Colter, Iron Fist di Finn Jones e persino Elektra di Elodie Yung, la grande domanda è se appariranno anche altri di queste serie, ovvero Jessica Henwick nel ruolo di Colleen Wing.

Si scopre che l'attrice è desiderosa di riprendere il ruolo nell'Universo Cinematografico Marvel, e ha persino avuto conversazioni con Marvel Studios per realizzare un'impresa del genere. Parlando con Inverse, Henwick ha confermato quanto segue.

"L'ho detto più volte negli anni che mi piacerebbe tornare. So che tutti sono tornati in questa stagione. Non sono in questa stagione. Abbiamo discusso se dovessi tornare in questa stagione. Ma per me, la sua storia finiva con lei che se ne andava nel tramonto. Ha il Pugno di Ferro. Ha Misty al suo fianco. Daughters of the Dragon sta per arrivare. Ha concluso in modo davvero bello."

Anche se Henwick volesse tornare come Colleen Wing, lo farà solo se la situazione è giusta e si tratta di un'espansione degna della storia del personaggio. Henwick aggiunge: "Non sono interessato a riportarla indietro a meno che non valga la pena smontare quella felicità, perché ovviamente non può essere felice in una serie TV. Se è tornata, qualcosa è andato storto. Mi piacerebbe assolutamente tornare, ma dovrebbe davvero essere la storia giusta."

Pensi che Henwick dovrebbe tornare come Colleen Wing nell'MCU?