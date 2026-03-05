Jet svedesi pattugliano l'Islanda in una dimostrazione artica di forza
Sei caccia Saab JAS 39 Gripen hanno iniziato a pattugliare per la prima volta lo spazio aereo islandese.
Sei caccia Saab JAS 39 Gripen hanno iniziato a pattugliare per la prima volta lo spazio aereo islandese come parte della missione Arctic Sentry della NATO, come riportato da Reuters, segnalando una presenza alleata più forte nell'Alto Nord.
Il dispiegamento dalla Svezia (ora, ovviamente, membro della NATO) avviene in un contesto di crescenti tensioni con la Russia e di un rinnovato focus sulla sicurezza artica. Il presidente Donald Trump ha spinto gli alleati ad aumentare la spesa per la difesa ed espandere la loro presenza nella regione, compresa la Groenlandia.
- Ulteriori letture: Consulta le ultime notizie sulla Groenlandia.
I funzionari della NATO affermano che i jet stanno monitorando l'attività dei bombardieri russi dalla penisola di Kola, sede di gran parte della Flotta del Nord di Vladimir Putin. Mosca nega di rappresentare una minaccia nell'Artico, avvertendo che le affermazioni occidentali sono esagerate, mentre alcuni analisti mettono in guardia che il rafforzamento militare rischia un'escalation...