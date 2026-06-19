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Jihadisti attaccano un aeroporto in Niger, 11 soldati morti

JNIM, la sezione del Sahel di al-Qaeda, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

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Almeno 11 soldati e due civili sono stati uccisi in un attacco all'aeroporto della capitale del Niger, Niamey, secondo quanto riportato da BBC e YLE.

Il gruppo islamista JNIM, che ha legami con la rete terroristica di al-Qaeda, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. 22 assalitori sono stati uccisi nell'attacco, quindi il bilancio delle vittime è di almeno 35 persone.

L'attacco è iniziato all'alba di giovedì mattina ed è durato ore, secondo i testimoni.

Il Niger è stato governato da un governo militare per tre anni, contro il quale gruppi islamisti hanno condotto una campagna di resistenza armata sempre più violenta.

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