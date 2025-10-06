Jilly Cooper muore a 88 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la scrittrice britannica Jilly Cooper, nota per i suoi vivaci ritratti dell'alta borghesia britannica, è morta, ha detto il suo agente in una dichiarazione lunedì. Diventata famosa negli anni '80 con i suoi romanzi audaci e umoristici, Cooper è diventata un nome familiare grazie a personaggi come Rupert Campbell-Black e al mondo glamour che ha creato intorno a lui. Il suo lavoro ha trovato una rinnovata popolarità di recente con l'adattamento Disney+ di Rivals (di cui puoi saperne di più al seguente link), introducendo la sua narrazione tagliente a una nuova generazione di lettori e spettatori. Riposa in pace, Jilly Cooper.