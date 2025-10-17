Jim Bolger, ex primo ministro neozelandese, muore a 90 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'ex primo ministro neozelandese Jim Bolger è morto, ha annunciato la sua famiglia. Bolger, che ha guidato la nazione per gran parte degli anni '90, è ricordato per il suo ruolo nel rimodellare il panorama politico e sociale del paese. Il suo governo introdusse un nuovo sistema elettorale che ancora oggi definisce la democrazia della Nuova Zelanda e avanzò accordi storici con le tribù Māori per affrontare l'eredità della colonizzazione. Noto per le sue opinioni repubblicane e la sua leadership misurata, Bolger rimase una voce rispettata negli affari nazionali molto tempo dopo aver lasciato l'incarico. Riposa in pace, Jim Bolger.