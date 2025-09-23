Jimmy Kimmel segna il suo ritorno con un tributo a Norman Lear

HQ

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che Jimmy Kimmel tornerà al suo show a tarda notte dopo che la Disney lo ha brevemente sospeso. Ora, anche Jimmy Kimmel è tornato sui social media dopo la breve sospensione del suo show, condividendo una foto con il compianto Norman Lear. Il post ha evidenziato l'eredità di Lear come figura rivoluzionaria nella televisione americana, ricordata per aver affrontato questioni sociali attraverso la commedia. Il tributo di Kimmel arriva proprio mentre il suo programma a tarda notte sta per tornare in onda, dopo giorni di polemiche e dibattiti intorno alle sue precedenti osservazioni. Lear, a lungo celebrato per aver difeso la libertà creativa contro le restrizioni governative, funge da scelta simbolica per la prima dichiarazione pubblica di Kimmel dopo la pausa. Cosa ne pensi? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!