Joao Almeida accorcia di dieci secondi il suo inseguimento di Jonas Vingegaard

La cronometro di giovedì a La Vuelta è stata un po' annacquata, dimezzata in lunghezza a causa di problemi di sicurezza, Alla fine, non ci sono stati incidenti importanti riguardanti i manifestanti pro-Palestina contro Israele, e la gara probabilmente continuerà fino a un finale teso a Madrid, dove oltre un migliaio di agenti di polizia faranno la guardia.

Prima di allora, l'inseguimento tra Jonas Vingegaard e João Almeida sarà deciso, sicuramente nella tappa di sabato nella catena del Guadarrama, sulla montagna popolarmente conosciuta come "La Bola del Mundo " (Sfera del Mondo). E la situazione si fa sempre più serrata, con Almeida che taglia dieci secondi dal vantaggio di Vingegaard.

Sono separati da 40 secondi, il che significa che il sorpasso di Almeida su Vingegaard non è impossibile se il ciclista danese, due volte vincitore del Tour de France, si rilassa troppo.

La cronometro di 12,2 km di giovedì (accorciata rispetto ai 27 km inizialmente previsti) è stata vinta da Filippo Ganna, della Ineos Grenadiers, a 13 minuti. Joao Almeida è arrivato terzo, 13 minuti e 8 secondi, e Jonas Vingegaard è arrivato nono, a 18 secondi dal leader.