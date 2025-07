João Pedro, ex giocatore del Fluminense, porta il Chelsea in finale della Coppa del Mondo per Club

HQ

Punto di arrivo per il Fluminense, il club brasiliano con sede a Rio de Janeiro che ha sconfitto Inter e Al Hilal per raggiungere le semifinali della Coppa del Mondo per Club. Non ce l'ha fatta con il Chelsea, primo finalista di questa nuova competizione FIFA, che martedì ha sconfitto 2-0, con due gol di João Pedro.

Precisamente, da un calciatore che ha iniziato la sua carriera al Fluminense, ingaggiato dal Chelsea appena una settimana fa, il 2 luglio, da Brighton e Hove Albion, che ha avuto a malapena il tempo di conoscere i suoi compagni di squadra prima del suo debutto nei quarti di finale. Pedro, 23 anni, si è rifiutato di festeggiare per rispetto del club, ma non ha potuto nascondere il suo sorriso, sapendo di aver guadagnato la fiducia di tutti i blu là fuori, e dopo aver giocato la scorsa stagione in Conference League, sono pronti a lottare di nuovo per la Champions League.

Nel frattempo, il Fluminense ha mostrato ancora buone capacità difensive negando al Chelsea la disfatta, anche se è stato anche sfortunato con un rigore per fallo di mano annullato dal VAR e un tiro pulito negato da Cucurella sotto la traversa.

Il Chelsea affronterà ora il Paris Saint-Germain o il Real Madrid il 13 luglio alle 20:00 BST e 21:00 CEST.